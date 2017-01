Copiii nascuti in 2017 nu vor conduce masini niciodata

Henrik Christensen, expert in robotica de la Universitatea San Diego (California) afirma ca permisul de conducere auto va deveni o amintire iar masinile autonome vor prelua comanda.

Potrivit cercetatorului american, tehnologiile robotizate care se vor aplica si perfectiona in domeniul auto vor face masinile autonome (aflate deocamdata la inceput de drum dar cu rezultate promitatoare) mai sigure si mai practice decat cele actuale, astfel incat viitorii posesori nu vor mai avea nevoie sa deprinda conducerea vehiculelor. Aceasta transformate, in special in Statele Unite, este iminenta, apreciaza Henrik Christensen. ”Masinile autonome, fara sofer, vor fi o realitate in 10-15 ani. Toti marii producatori auto, Daimler, GM, Ford, afirma ca aceste masini vor fi pe sosele”, a spus Christensen. Acesta estimeaza ca masinile autonome for face sa dispara ambuteiajele si-i vor face pe oameni sa fie mai productivi datorita economisirii timpului si reducerii stresului la volan. Aceasta evolutie va optimiza in egala masura si infrastructurile rutiere si autorutiere. De partea lor, constructorii de masini, se arata mai prudenti si nici un producator nu a riscat sa precizeze cand vehiculele de nivel 5 (complet autonome) vor veni pe piata. Sigur, anumite centre urbane experimenteaza si dezvolta mijloace de transport (inclusiv in comun) susceptibile sa fie convertite in masini autonome in anii ce vin. Potrivit expertilor, in conditiile in care SUA este prin excelenta tara masinii personale (17 milioane de masini vandute anual) vor trebui sa treaca decenii pentru a schimba comportamentul consumatorilor.