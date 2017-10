Controverse dupa ce seful CJ Calarasi a fost oprit in trafic

Aflat in trafic, seara trecuta, Vasile Iliuta, liderul Consiliului Judetean Calarasi, a fost oprit de un echipaj de politie. Ulterior, s-a aflat ca politia l-a amendat si i-a suspendat permisul pentru 30 de zile.

Cum in prima faza in presa s-a vehiculat ca politicianul ar fi dat bir cu fugitii, Iliuta a iesit cu un punct de vedere, prin care neaga o astfel de varianta si prezinta propriul punct de vedere. “Nu mi s-a solicitat sa ii insotesc catre sectia de politie si nici testarea cu aparatul etilotest”, sustine seful CJ-ului.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul de presa al Consiliului Judetean Calarasi:

“Urmare a articolelor aparute in presa locala si nationala care fac referire la “asa zisa fuga de Politie” a presedintelui Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, tinem sa facem urmatoarele precizari:

In seara zilei de 26 octombrie 2017, in jurul orelor 21.00, in timp ce se deplasa catre locuinta proprietate personala, presedintele Consiliului Judetean Calarasi a fost oprit in trafic, in zona Spitalului Judetean Calarasi, de catre un echipaj al Politiei Rutiere.

Domnul Vasile Iliuta i-a salutat pe cei doi reprezentanti ai Politiei care i-au solicitat prezentarea documentelor la control. Intrucat nu avea asupra sa actele, acesta s-a prezentat declinandu-si identitatea si functia detinuta, moment in care cei doi politisti i-au lasat impresia ca l-au recunoscut.

Presedintelui CJ, Vasile Iliuta, nu i s-a solicitat testarea cu aparatul etilotest si nici deplasarea in vederea recoltarii de probe biologice.

Datorita faptului ca organele de politie nu mai avut alte solicitari seful CJ Calarasi si-a continuat drumul catre casa, fara a avea sentimentul ca ar fi “urmarit“ de catre acestia. La aproximativ 10 minute dupa ce domnul Vasile Iliuta a ajuns la destinatie in fata portii locuintei sale au aparut 3 echipaje de politie cu girofarurile aprinse.

„Dupa modul in care s-a actionat sunt convins ca acest scandal ieftin, denigrator si rau intentionat este concertat. Aseara la aparitia Politiei in fata locuintei mele am discutat cu comandantul Politiei Municipale Calarasi, Nelu Paraschiv, si am spus ca le stau la dispozitie astazi. Nu mi s-a solicitat sa ii insotesc catre sectia de politie si nici testarea cu aparatul etilotest. Stirile aparute in presa nu corespund realitatii, fapt pentru care voi actiona in consecinta.

Nu ma sustrag niciunui control indiferent de ce natura ar fi el, respect legea si sper ca oamenii sa inteleaga ca de 1 an si jumatate sunt tinta unei campanii de denigrare pentru simplul fapt ca deranjez anumite interese”, a mentionat Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi.

Biroul de presa al CJ Calarasi”

sursa foto: Facebook/Vasile Iliuta