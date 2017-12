Control la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu

Relatarile din presa despre faptul ca la maternitatea de la Spitalul de Urgenta Targu-Jiu conditiile nu sunt tocmai cele de dorit intr-un spatiu in care vin pe lume bebelusi au generat o reactie la varful minsiterului Sanatatii.

Concret, s-a anuntat ca ministrul Florian Bodog “a cerut de urgenta inspectorilor sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj sa efectueze o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu, urmare a informatiilor aparute in mass-media cu privire la maternitatea din aceasta unitate sanitara”.

Mai exact pe fondul imaginilor cu elemente de instrumentar ruginit, mese de nasteri vechi si paraginite, si cearsafuri in geamuri, care sa mai opreasca frigul care trece prin tocaria veche.

Dupa ce vor merge sa vada cu ochii lor cum e situatia la fata locului, inspectorii sanitari vor transmite concluziile ministrului Sanatatii. “Inspectorii sanitari vor verifica conditiile igienico-sanitare si de acordare a asistentei medicale in spital, in special in cadrul sectiei de Obstetrica-Ginecologie si vor prezenta conducerii Ministerului Sanatatii un raport cu privire la situatia existenta”, se mai mentioneaza in comunicatul facut public joi dinspre MS.

sursa foto: institutiimedicale.ro