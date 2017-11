Control la Spitalul de Arsuri. Acuzatie grava dupa decesul minerului

La cateva ore de cand apropiatii si cunoscutii primeau greaua veste a pierderii unuia dintre minerii care cazuse victima exploziei de la Uricani, in spatiul public au aparut o ipoteza grava, care a generat verificari la Spitalul de Arsuri, din Capitala.

Este vorba despre unitatea medicala in care si-a gasit sfarsitul barbatul transferat un Capitala dupa deflagratia ce a avut loc la finele lunii trecute. Si de unde minerul ar fi contractat bacterii periculoase, din cate a sustinut presedintele Asociatiei pentru Protectia Pacientului.

Fara sa dezvaluie de unde are o astfel de ipoteza, Vasile Barbu a mentionat, intr-o interventie in direct la Antena 3, ca se intensioneaza sesizarea Parchetului, fiind de parere ca “acest spital trebuie inchis imediat”. “Minerul care a murit astazi dimineata nu avea arsuri profunde, putea fi salvat. (…) Doar la maini mai avea ceva probleme, in schimb el contactase din spital bacterii cu risc vital, bacterii pe care noi le-am identificat mai dinainte si le-am spus conducerii spitalului (…) Laboratorul de analize de acolo vreau sa va spun ca nu este acreditat”, a sustinut .

In chip de reactie la aceste acuzatii aparute in spatiul public, dinspre Ministerul Sanatatii s-a anuntat ca s-au cerut verificari. “Prof. dr. Florian Bodog a dispus reprezentantilor Inspectiei Sanitare de Stat sa efectueze un control la Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri in urma informatiilor aparute in mass-media cu privire la decesul uneia din victimele exploziei de la Uricani. Echipa de control va prezenta conducerii Ministerului Sanatatii un raport”, transmit reprezentantii Ministerului Sanatatii.

Va amintim ca astfel de acuzatii au planat asupra unitatii medicale din sectorul 1 si dupa tragedia din Colectiv.