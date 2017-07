Controale la stranduri si piscine. Fiscul a dat amenzi de aproape 758.000 de lei

In week-end-ul recent incheiat, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF-ului, au fost pe teren, a se citi in controale la spatii destinate distractiei in plin sezon estival.

Iar actiunile de verificare a societatilor care administreaza sau gestioneaza “bazine de inot, piscine, stranduri sau spatii similare destinate activitatilor de divertisment, petrecere a timpului liber, agrement etc., cu precadere a celor care inregistreaza o intensificare a activitatii in sezonul estival (in aer liber)” au scos la iveala anumite nereguli, pentru care au fost emise sanctiuni.

In primul rand, inspectorii au vrut sa verifice cum stau firmele respective cu dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale. Din cate au mentionat reprezentantii Fiscului, intr-un comunicat, au fost verificati 142 de contribuabili, iar amenzile si confiscarile au totalizat 757.983 lei, totodata luandu-se decizia suspendarii activitatii a doi contribuabili.