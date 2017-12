Contre Firea-Tudose. Iordache: In fiecare partid sunt discutii intre colegi

Care scandal intern, ce tensiuni? Desi nu mai e un secret pentru nimeni ca premierul si primarul Capitalei s-au tot contrat in ultima perioada, pe marginea ideii edilului de a amplasa in Piata Victoriei un targ de Craciun, plan abandonat intre timp, social-democratul Iordache pare sa nu vada nicio problema in tabara social-democrata.

Intrebat, luni, la Parlament, ce se intampla in PSD, raspunsul pe care l-a dat deputatul ex-ministru al Justitiei a fost unul surprinzator, pentru multi: “numai bine!”. “In fiecare partid sunt discutii intre colegi”, a adaugat seful Comisiei speciale privind legile Justitiei.