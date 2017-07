Contrafacerile lasa someri 800.000 de europeni

In ultimul sau raport, Comitetul Economic si Social European (Cese) cere liderilor UE masuri drastice impotriva acestui flagel.

Pentru UE, Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica estimeaza ca peste 5% din marfurile importate in Europa sunt contrafacute sau piratate, echivalentul a 85 de miliarde de euro, ceea ce duce la o pierdere de 800.000 de locuri de munca si o evaziune fiscala de 14, 3 miliarde de euro pe an. Problema este capitala pentru Cese, care subliniaza ca 39% din PIB al UE si 26% din locurile de munca provin din sectoarele industriale puternic axate pe drepturile de proprietate intelectuala. Pentru Cese, sectorul privat nu poate combate singur fenomenul contrafacerilor care subzista si din cauza diferentelor de legislatii din tarile UE in punerea in practica a normelor europene. Cese preconizeaza un nou cadru legislativ ce comporta un plan de actiune finantat si coordonat, incurajand aplicatiile novatoare in materie de detectia, intensificarea activitatii serviciilor de informatii si punerea in practica a acordurilor bilaterale de represiune. Dincolo de ceasuri, posete, parfumuri sau altor bunuri de ”firma” contrafacute, pericolul vine din sectorul sanitar. Potrivit OMS, 700.000 de decese anuale vor fi provocate de medicamentele contrafacute. Pentru ca succesul contrafacerilor nu poate exista fara consumatori, Cese a facut un apel si pentru ameliorarea comunicarii cu acestia, atragand atentia cu privire la riscurile produselor de contrafacere si oferind mijloace de identificare a produselor gratie noilor tehnologii. ”Sectorul privat ar beneficia de pe urma parteneriatelor cu furnizorii de Internet, producatorii de continut, operatorii de plati electronice sau cu registrele de domenii Internet”, precizeaza raportul Cese.