Continua curatenia la CFR

Directorul general CFR SA, Marius Chiper, si-a dat demisia, dupa ce chiar ministrul Felix Stroe a anuntat ca il va schimba din functie, nemultumit ca trenul cu care a ajuns la Deva a avut o intarziere de aproape o ora.

La scurt timp dupa ce Ministerul Transporturilor a transmis si un comunicat in care a anuntat ca ministrul a decis demiterea directorului interimar al CFR, compania feroviara a informat ca de fapt directorul Chiper si-a dat demisia din functie, din „motive personale”. Felix Stroe a juns ieri la Deva, dupa ce garnitura interregio Constanta-Arad a avut o intarziere de peste 40 de minute. Scimbarea rapida a sefului CRF a fost decisa, a spus ministrul, pentru ca nu exista niciun motiv intemeiat ca trenul sa fi avut o intarziere atat de mare, mai ales ca tronsonul de cale ferata a fost modernizat si a beneficiat de investitii importante. „In legatura cu dl. Chiper, problemele intarzierii trenurilor nu sunt in primul rand datorita faptului ca materialul rulant este invechit. Sunt datorita infrastructurii care provoaca aceste intarzieri. De aceea dansul astazi a fost demis. Nu pot sa inteleg cum, de exemplu, pe calea ferata Bucuresti-Constanta, in care s-au investit sute de milioane de euro pentru a fi modernizata si care este cea mai moderna cale ferata din Romania, intr-o zi frumoasa, cu 20 de grade afara, trenul intarzie zeci de minute”, a explicat Felix Stroe.