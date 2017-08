Continua cozile la pasapoarte

Plimbarea oamenilor din Pipera in Amzei cu masinile MAI si cenusa pe care si-au turnat-o in cap autoritatile nu au rezolvat problema cozilor de la Pasapoarte.

Inca din zori, oamenii s-au inghesuit si ieri, cu mic cu mare, in fata ghiseelor la care se elibereaza pasapoartele. Cozi infernale s-au format inainte de deschiderea ghiseelor si asa a reinceput calvarul asteptarii cu orele. Ca sa mai dreaga busuiocul, autoritatile au decis sa se elibereze pasapoarte temporare si la biroul din Amzei, dar asta nu a dus la visata decongestionare ci doar la formarea unor cozi mai mici. ”S-a luat hotararea sa putem sa implementam rapid masurile prin care sa deblocam situatia, in asa fel incat pasaportul sa poata fi depus la orice sediu. In lunile de vara se aglomereaza pentru ca oamenii prefera sa isi faca pasaport in ultimele zile si valabil pe un an, daca isi fac de cinci ani zic ca toata lumea ar fi castigata. Nu cred ca e vina concediilor, doar asa suntem noi. Facem lucrurile pe ultima suta de metri”, a incercat Valeriu Mihai, subsecretar de stat in MAI, sa imparta vina intre oameni si autoritati. ”Sa speram ca dureaza putin, cred ca trei ore, suntem nr 37, sistemul online nu merge”, si-a descris o femeie experienta traita in Amzei.