Continua cercetarile in dosarul CNAS. Audieri pe banda rulanta

Se anunta o zi cu greutate in cazul anchetei pe care DNA-ul o face in dosarul cunoscut opiniei publice drept “decontari fictive de la CNAS”, cel in care atat fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cat si fostul sef al Casei de Asigurari de Sanatate Bucuresti au ajuns deja in vizorul procurorilor anticoruptie.

Si spunem asta in conditiile in care s-a aflat, pe surse, e drept, ca pe parcurul acestei zile urmeaza sa aiba nu mai putin de 19 audieri in acest caz. Ar urma sa dea explicatii la DNA inclusiv furnizori de medicamente si servicii medicale, din cate anunta televiziunile de stiri.

Pana la momentul de fata, procurorii nu au facut precizari cu privire la aceste audieri.

Ce se stie dinspre anchetatori, in cazul de fata, este ca procurorii vorbesc despre decontari nelegale ale unor servicii medicale la domiciliu fictive, prejudiciul invocat fiind de circa 3 milioane de euro. “In multe situatii, dosarele medicale cu pacienti fictivi au avut prioritate la decontare si aprobare, in timp ce solicitarile pacientilor asigurati care, in mod real, ar fi avut dreptul sa beneficieze de servicii medicale la domiciliu, erau refuzate. Pentru evitarea depistarii fraudelor se intocmeau, in fals, raportari lunare de servicii medicale necesare decontarilor, iar in paralel erau introduse si sterse date din sistemul informatic unic integrat al C.N.A.S prin accesarea fara drept a acestuia, astfel incat in sistem sa apara ca serviciile medicale au fost efectuate in realitate”, anuntau, in urma cu aproape doua luni, reprezentantii DNA.