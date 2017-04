Consultantii fiscali vor plati toate taxele romanilor

Mai tineti minte cum venea perceptorul Jupuitu la bietul Moromete ca sa ridice fonciirea? Ei bine, de anul viitor, aceasta secventa se lateste la nivelul intregii Romanii. Sa te tii tanguieli, negocieri si lacrimi amare…

Ia uitati-va, oameni buni, programul de guvernare al PSD-ALDE spune clar ca, de anul viitor, consultantii fiscali care se vor ocupa de calcularea taxelor pe care gospodariile le datoreaza la stat vor avea obligatia sa achite toate darile acestora, inclusiv pe cele locale. “Pe langa rolul de a completa si depune declaratiile de mai sus, consultantul fiscal va prelua si sarcina de a plati toate taxele si impozitele datorate de catre persoanele fizice aflate in portofoliul sau, catre administratiile si institutiile publice centrale si locale”, se arata, negru pe alb, in programul de guvernare al PSD. E drept, respectiva masura va duce la eliminarea ghiseelor pentru persoane fizice din tara, din cadrul tuturor institutiilor publice din Romania. “Selectarea si pregatirea celor care doresc sa devina consultanti fiscali se vor face etapizat, pana cel tarziu la 1 decembrie 2018, atunci cand, pe modelul din SUA, fiecare roman va beneficia de suportul unui astfel de consultant”, precizeaza acelasi program de guvernare. Toate vin de la decizia guvernului de a introduce impozitul pe gospodarii, adica sa plateasca un singur impozit pentru toate veniturile obsinute. Si cum, pe vremea lui Moromete, fiecare gospodar intindea platile ca “gaia matu’”, probabil ca asa va fi si de la anul. Inapoi in ’40!

