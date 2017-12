Consiliul Concurentei da navala in banci

Institutia a pornit doua investigatii pe piata serviciilor bancare, efectuand inspectii inopinate la sediile a 25 de banci, institutii financiare non-bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare.

S-au efectuat inspectii simultane la Bancpost SA, Unicredit Bank SA, Raiffeisen Bank SA, Banca Comerciala Romana SA, BCR Leasing IFN SA, BRD Sogelease IFN SA, Raiffeisen Leasing IFN SA, Unicredit Leasing Corporation IFN SA etc. Una dintre investigatii vizeaza posibile schimburi de informatii sensibile din punct de vedere comercial intre companii concurente pe piata leasingului financiar si a creditului de consum. Partile investigate sunt: Consiliul Patronatelor Bancare din Romania, Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB), Patronatul Leasingului si al Creditului din Romania (PLCR), Patronatul Creditului IFN (PCIFN) si toate companiile membre ale acestor organizatii, si Diplomat Consult SRL. Cea de-a doua investigatie se refera, de asemenea, la o posibila coordonare a politicilor comerciale prin fixarea pretului si/sau o impartire de piata realizata printr-un schimb de informatii sensibile intre companii concurente active pe piata leasingului operational si a serviciilor conexe acestora din Romania. In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri.