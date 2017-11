Congresul SUA da 700 miliarde la Aparare

O suma fabuloasa pentru cheltuielile militare pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse si Donald Trump.

Senatul a adoptat cu unanimitate un text de lege in acest sens, dupa un vot pozitiv, saptamana trecuta, in Camera reprezentantilor. Presedintele SUA, care s-a angajat sa ”reconstruiasca armata tarii” nu mai urmeaza decat sa semneze si sa promulge legea. Suma depaseste cu 15% cea pentru anul 2016, ultimul an ”complet” al presedintelui Barack Obama, si cu 26 miliarde de dolari bugetul cerut de Casa Alba. In fata amenintarilor rachetelor balistice nord-coreene, parlamentarii americani au aprobat o crestere exceptionala (cu aproximativ 50%) a bugetului Agentiei de aparare antirachete (de la 8,2 la 12,3 miliarde de dolari) pentru a finanta construirea de noi interceptori. Trump a cerut o crestere a acestui buget la inceputul acestei luni. Noul buget al Apararii se va traduce prin achizitia de noi echipamente militare, in special de 90 de noi avioane de lupta F35 (cu 20 mai multe decat ceruse Trump), zeci de elicoptere, noi tancuri si blindate si 14 noi nave si submarine.Salariile militarilor vor creste cu 2,4%.Ucraina va primi si ea un ajutor securitar de 350 milioane de dolari iar Israel va primi 700 de milioane de dolari pentru sistemul sau de aparare antiracheta.Legea acopera anul bugetar 2018 care a inceput in 1 octombrie.