Conducerea PSD, in sedinta la Herculane. Decid azi daca se va face un miting

Mai-marii PSD si premierul Tudose sunt, la momentul de fata, la Baile Herculane.

Au plecat din Capitala inca din cursul zilei trecute, pentru a participa la Comitetul Executiv, o sedinta cat se poate de importanta pentru PSD.

In care, printre altele, ar urma sa se analizeze masurile din programul de guvernare care au fost implementate pana la aceasta data, dar si sa se decida soarta unui eventual miting de sustinere a sefului PSD sau a Guvernului, idee vehiculata inca de zilele trecute, dupa ce s-a aflat ca primul om in Partidul Social Democrat a intrat in vizorul DNA in al treilea dosar. Daca pana acum dadea de inteles ca nu vrea sa auda de asa ceva, seara trecuta, ajuns la Herculane, Liviu Dragnea a dat un alt semnal. A pus accent pe nevoia unor discutii pe aceasta tema, si pe cea de “sens”. “De data asta n-o sa mai resping aceasta idee, dar daca hotarasc sa facem un miting, trebuie sa stabilim exact pentru ce il facem, sunt mai multe motive pe care le-am auzit, pentru care colegi de-ai mei doresc sa se faca un astfel de miting. Eu nu resping ideea, dar trebuie sa facem un miting care sa aiba sens”.