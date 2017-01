Condamnari in prima instanta pentru medicul Ciocalteu si un alt fost manager de la Spitalul “Sf. Ioan”

Doi fosti manageri ai unitatii medicale aflate in sectorul 4 al Capitalei au aflat, marti, prima decizie a instantei in cazul dosarului in care au fost judecati pentru acuzatii de coruptie.

Astfel, medicul Alexandru Ciocalteu (67 de ani), fost secretar de stat si, totodata, ex-manager al Spitalului “Sf. Ioan” din Capitala, a primit o condamnare, in prima instanta, de trei ani de detentie, conform romaniatv.net, in timp ce Petruta Lazar, fost director in cadrul aceleiasi unitati medicale, a primit o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare. E important de avut, insa, in vedere faptul ca este vorba despre o decizie nedefinitiva, luata de magistratii Tribunalului Bucuresti, si ca atat acuzatii, cat si procurorii, au posibilitatea sa o conteste la instanta superioara, in speta la Curtea de Apel.

Atat Ciocalteu, cat si Lazar au fost deferiti justitiei vara trecuta, fiind cercetati la momentul de fata sub control judiciar, pentru acuzatia de luare de mita.

sursa foto: Facebook/Alexandru Ciocalteu