Concurs de pupat masina!

Un dealer auto din orasul Austin(Texas) a pus la bataie o masina Kia Optima, in valoare de 33.000 de euro, intr-un concurs de anduranta insolit: cel care sta cat mai mult timp cu buzele lipite de caroseria(sau rotile) modelului sud coreean, va pleca cu automobilul acasa.

Competitia “Kiss a Kia” dureaza de peste 24 de ore si din 20 de inscrisi peste jumatate au renuntat pana acum, extenuati de pupat vopseaua metalica. La fiecare ora concurentii iau o pauza de zece minute, iar daca nici dupa 50 de ore nu va fi desemnat un castigator, proprietarul de Kia Optima va fi stabilit prin tragere la sorti. Evenimentul este difuzat direct pe You Tube si este urmarit de peste 100.000 de utilizatori. Ideea nu este noua in Texas, primul concurs de acest fel a avut in 1992, in orasul Longview, dar cu un model Nissan.