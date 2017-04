Concluziile IGSU dupa exercitiul cu sirenele de alarmare

Dupa cele cateva zile in care s-au testat – in Cpitala si in mai multe judete din tara – sirenele menite sa avertizeze populatia in caz de pericol, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de urgenta au pus cap la cap informatiile obtinute pe durata acestei actiuni si au anuntat concluziile.

Despre operatiunea ce s-a desfasurat in intervalul 18-21 aprilie, denumita PROCIV 2017, si menita a testa “sistemul de alarmare publica in caz de dezastre sau alte situatii de urgenta care necesita o alarmare in masa” s-a precizat, sambata, intr-o conferinta la care au participat atat ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, cat si secretarul de stat aflat in fruntea IGSU, Raed Arafat , ca e nevoie sa fie implementat un “sistem integrat de avertizare si alarmare a populatiei, care sa permita in timp scurt actionarea unui numar mare de sirene si transmiterea prin intermediul acestora a mesajelor de tip voce cu recomandarile pentru populatie”.

Dar si ca, “pentru cresterea semnificativa a gradului optim de acoperire s-a identificat necesitatea completarii echipamentelor de avertizare si alarmare existente, respectiv centralizarea acestora pentru actionarea simultana, in caz de urgenta”, din cate au mentionat reprezentantii Inspectoratului.

La nivel de cifre, IGSU a transmis ca la nivel national exista 7.713 astfel de mijloace tehnice de alarmare, dintre care 6.680 de sirene au fost actionate in timpul exercitiului, 2.415 dintre ele centralizat. Doar 6.045 dintre sirene au functionat, insa, din cate au aratat reprezentantii institutiei aflate in subordinea MAI.

foto: Facebook/ISU