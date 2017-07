Concluziile analizelor: diferente la 9 alimente din cele 29 testate/Urmatorul pas

S-au facut teste comparative, s-au aflat rezultatele, iar acum din directia Ministerului Agriculturii s-au anuntat concluziile verificarilor facute in privinta alimentelor “cu dublu standard”, in baza unor suspiciuni aparute in presa, in ultimele zile.

Anuntul oficial este ca din 29 de alimente testate, s-a constatat ca in cazul a 9 produse existente pe piata romaneasca ar fi diferente fata de cele regasite in rafturile magazinelor din Occident, in speta in cateva tari ale Uniunii Europene.

S-au facut verificari in cazul unor conserve de peste, pateu, dar si bacon si carnati, descoperindu-se diferente, in special la numarul de calorii – mai scazut in cazul celor regasite in galantarele autohtone fata de cele existente in cazul produselor provenind din tari precum Germania, Belgia sau Franta testate in cazul de fata.

Pasul urmator comunicarii publice a acestor rezultate va fi sesizarea Comisiei Europene, din cate a anuntat ministrul Daea insusi, intr-o conferinta de presa, precum si transmiterea informatiilor respective catre toti europarlamentarii romani. “Transmitem in aceasata seara Comisiei Europene aceste rezultate (…) solicitand Comsiei Europene sa accelereze procesul de reglementare in asa fel incat sa putem avea instrumente – si juridice- si proceduri unitare pentru a putea analiza oricand, oriunde si in orice tara o situatie privind dublul standard, pentru ca, repet, la aceasta data nu este reglementata”, a punctat oficialul guvernamental.