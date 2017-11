Concluzia lui Tariceanu: DNA-ul a devenit un jalnic instrument politic

Al doilea om in stat critica o data in plus Directia Nationala Anticoruptie, despre care, mai nou, sustine ca ar face “justitie selectiva”.

Pe fondul prezentei, seara trecuta, a lui Liviu Dragnea in fata procurorilor, pentru a-i fi adusa la cunostinta instituirea sechestrului asigurator pe avere, intrebat daca a discutat cu presedintele PSD, la fel cum se intamplase zilele trecute, cand al treilea om in stat ajunsese la DNA, Calin Popescu Tariceanu a trimis o serie de sageti acide inspre institutia condusa de Laura Kovesi. “Tot ce face DNA-ul in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva si ca DNA-ul a devenit un jalnic instrument politic. Nu mai am niciun fel de indoiala. (…) DNA-ul face extrem de mult rau si Justitiei si perceptiei pe care o au romanii. Si bineinteles face rau foarte mult asupra imaginii pe care noi o proiectam in strainatate”, considera presedintele Senatului si al ALDE.