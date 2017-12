Concluzia lui Basescu: “Jandarmeria prinsa in jocul politic a doua …doamne”

Dupa ce deunazi ii ceruse Gabrielei Firea sa anuleze “imediat decizia evident ilegala” privind amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei si sa lase “cetatenii sa se manifeste daca vor dori sa faca acest lucru”, de aceasta data fostul sef al statului a analizat incidentele aparute in fata Guvernului, dupa ce abia ce se facusera primii pasi in vederea amenajarii spatiului pentru evenimentul de Sarbatori – relocat intre timp.

“Jandarmeria prinsa in jocul politic a doua …doamne”. Aceasta este concluzia la care a ajuns Traian Basescu – si pe care a ales sa o faca publica duminica, via Facebook.

Amintind de faptul ca premierul nu a sustinut ideea organizarii unui targ in Piata Victoriei, asa cum si-ar fi dorit edilul Capitalei, Traian Basescu s-a oprit apoi asupra incidentului in urma caruia un barbat in varsta a ajuns sa fie lovit de un protestatar. “Jandarmii intervin strict in limita procedurilor si il incatusaza pe protestatarul bataus, spre a-l duce la politie. Dupa incidentul violent, Primarul General, cu codita pleostita, isi retrage din Piata Victoriei recuzita cu care a provocat scandalul si anuleaza targul proferand amenintari cu dosare penale si acuzand jandarmeria. Sare imediat si ministrul de interne PSD care, cantand in struna Primarului General, anunta o ancheta drastica la jandarmerie. Si, uite asa, din batalia pentru putere a gastilor din interiorul PSD, care utilizeaza pe scara larga in spatiul public numai…doamne si domni, vinovati vor fi jandarmii”, considera actualul lider al PMP.