Concert în acvariu!

Nu e gluma, trupa daneza Between Music a fost protagonista unui recital subacvatic, in orasul Aarhus. In sala de concerte Godsbanen, cei cinci membrii ai formatiei – Laila Skovmand, Robert Karlsson, Morten, Dea Maria si Nanna Bech — au coborat fiecare in cate un acvariu cu pereti din sticla, in cadrul celui mai recent proiect artistic al lor, “AquaSonic”, folosind diverse instrumente, amplificate cu ajutorul hidrofoanelor, microfoane speciale care capteaza undele sonore, rezultand o “muzica” care aduce cu sunetele emise de balene. In timpul concertelor, membrii formatiei canta numai sub apa, la o temperatura constanta de 37 de grade Celsius, iesind in mod regulat la suprafata pentru a respira.

“Am dorit sa explorez noi tehnici. Exista o multime de limitari din punct de vedere muzical. Sunt atat de multe lucruri pe care nu le putem canta din cauza luptei cu apa, a luptei cu sunetele, dar cred ca ceea ce ofera apa este acel gen special de timbru pe care nu il poti obtine in aer (…) Vrem sa demonstram ca imposibilul este posibil, sa descoperim un nou element in muzica live”, au declarat Laila Skovmand si Robert Karsson. Between Music se afla in turneu european cu proiectul “AquaSonic” si dupa concertele din Danemarca, urmeaza ca in mai sa se afle pe afisul Festivalului International Diaghilev din Perm, Rusia.