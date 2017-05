Comunistii din Moldova au sarbatorit Ziua Victoriei in avans

Ieri a fost zi mare pentru simpatizantii Partidului Comunist din Republica Moldova. Nerabdatori sa sarbatoreasca Ziua Biruintei, au decis sa marcheze evenimentul cu doua zile mai devreme.

Ziua de 9 mai este cunoscuta drept Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, reprezentand semnarea actului de capitulare neconditionata a Germaniei naziste, fapt care a dus la incheierea in Europa a celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Cele mai multe tari din estul Europei, printre care si Romania, dar si statele care au apartinut fostei URSS sau fostei Iugoslavii sarbatoresc Ziua Victoriei la 9 mai, in timp ce in Marea Britanie, Franta, Slovacia, Cehia, Norvegia,

Tarile Baltice si in unele regiuni din Germania, Ziua Victoriei este sarbatorita in ziua de 8 mai. Dar, nerabdatori, moldovenii rosii s-au gandit sa chefuiasca mai devreme. Astfel, ieri dupa-amiaza, Piata Marii Adunari Nationale a fost plina de simpatizantii Partidului Comunist, care au organizat un mars dedicat Zilei Victoriei. La eveniment au defilat masini de epoca, care fluturau steagul comunist. Dar, fara indoiala, vedetele acestui eveniment au fost blindatele. Ca, vorba aia, vorbim de un ditamai razboi.