Compozitorul Dumitru Lupu va fi inmormantat luni, la Constanta

Muzicianul care a pierit la finele acestei saptamani, la varsta de 65 de ani, isi va dormi somnul de veci in Cimitirul Municipal (Energia) din orasul de la malul marii.

Sotia sa, solista Ileana Sipoteanu, a anuntat, duminica, pe pagina de Facebook, faptul ca sicriul compozitorului Dumitru Lupu a fost depus la Capela “Casa Niculescu”, de la Cimititul Central.

Slujba funerara va avea loc luni, incepand cu ora 13, la Biserica “Sf. Gheorghe” din Constanta, urmand ca apoi Dumitru Lupu, compozitor al unor piese celebre precum “Ma-ntorc la tine mare albastra” sau “Ce mult te-am iubit”, dar si apreciat profesor universitar, sa fie condus pe ultimul drum, catre Cimitirul Municipal, aflat pe Strada Baba Novac.

Compozitorul a parasit aceasta lume sambata dimineata, chiar in ziua in care cantareata care ii devenise sotie in 1993 implinea 50 de ani.

sursa foto: Facebook/Dumitru Lupu