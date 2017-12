Complot impotriva Romaniei

„Atacati sectiile de politie si luati arme si munitii de acolo!”, „Ca sa faceti rost de oameni dispusi la violenta, atacati inchisorile, eliberati detinutii si inarmati-i!”, „La furci si topoare tata, ca nicio manifestare de-asta domneasca nu a adus rezultate!”, „Pana nu intram peste ei in Parlament cu ce se prinde in mana si rupti in bataie, atat ei cat si jandarmii care apara hotii, nu se rezolva nimic!”, „Sa dam buzna peste politicieni, in casele lor, sa-i scoatem in strada si sa-i executam pe loc!”. Sunt doar cateva dintre mesajele care au explodat pe retelele de socializare, in ultimele zile.

Numai un naiv poate crede ca acestea au aparut intamplator sau ca ar fi opera unui teribilist care se simte nebagat in seama. Daca asa ar fi stat lucrurile, Politia nu s-ar fi alarmat si nu ar fi trimis avertismente populatiei sa nu se asocieze la asemenea fapte si sa nu intre in contact cu cei care le-au trimis in spatiul virtual.

Manipulare si nervi intaratati

Mesajele nu pot fi scoase din context, pentru ca au aparut pe fondul tensiunilor tot mai mari din Piata Victoriei, dar si din Parlament. De la o zi la alta, PNL devine tot mai obraznic si mai virulent, iar USR nu mai are nicio retinere in a transforma aula Camerei Deputatilor in scena celor mai gretoase spectacole. Fraternizarea USR cu protestarii din Piata Victoriei nu mai poate fi pusa la indoiala, atat timp cat senatori sau deputati ai acestui partid, alaturi de presedintele lor, sunt frecvent vazuti printre mitingistii de profesie. Nici PNL nu e mai breaz, Ludovic Orban tinand isonul strigaturilor la proteste. Raluca Pruna si Vlad Vociulescu, din fostul Guvern Ciolos, sunt si ei prezenti. De ce sa te mai miri de lucrurile care se intampla cand Voiculescu transmite mesaje cu „mergeti la Parlament, o gasca de golani vrea sa-si treaca tara pe persoana fizica”? Si ce sa faca acolo, raposatule ministerial? De ce nu detaliezi? Pe de alta parte, ONG-urile de sorginte sorosista au batut si ele palma cu partidele din opozitie si suprapopuleaza spatiul din Victoriei, manipuland continuu.

Cine este in spatele balciului?

Un studiu mai vechi arata ca o buna parte din oengistii lui Soros au facut cel putin o vizita in SUA si au urmat mai multe serii de cursuri. De ce nu m-as gandi ca, poate nu toti, dar unii or fi aflat inclusiv cum se poate da foc unei tari in doua zile? Sa ataci o sectie de politie nu e un mesaj idiot. Inseamna ca cineva stie si cum sa intre acolo, si care unitate de politie are vulnerabilitati de securitate. Dar, odata luate armele si munitia, ce se poate face cu ele? Indrazneste vreo autoritate sa raspunda? Haideti, doamnelor Camarasescu ale Sistemului, curaj! Cu scandalurile din Parlament, cu protestele din Victoriei, cu manipulari la tot pasul si cu mesaje instigatoare la violenta, lucrurile incep sa arate ca si cum s-ar pregati un Euromaidan, ca in Kiev. Nu trebuie decat o scanteie. Iar daca asta nu e complot, inseamna ca eu sunt Matache Macelaru’. Primul exercitiu de forta a fost facut dupa incendiul de la Colectiv, printr-un mars atat de spontan incat se vedea regizorul. Al doilea, la coborarea lui Iohannis in Piata Universitatii, cand a gratulat Guvernul cu apelativul „o gasca de penali”. Si, de atunci incoace, nu a ratat vreo ocazie de a instiga multimea. In schimb, acum, cand ar trebui sa faca un apel la calm, si aici ma refer la gasca lui, lipseste. Ca intotdeauna. Se vede de la o posta ca Romania trebuie sa devina o colonie, indiferent cat ar contrazice asta. Nu spune insa si de ce. Se vede, din prima zi de mandat, razboiul pe care il duce impotriva PSD. Nici aici nu raspunde de ce trebuie. Este foarte clar ca, in pofida tuturor atacurilor, PSD nu poate fi maturat, asa cum i-ar placea lui Iohannis. Da, dar ce bine ar prinde un Euromaidan, unul mic, mic de tot, care sa-i ofere sansa de a declara ca a citit in presa informatia si, ca atare, se simte informat.