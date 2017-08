Compania Disney spioneaza copiii!

Walt Disney Company este acuzata ca se foloseste de propriile aplicatii de smartphone si tableta pentru a spiona copiii care le folosesc. In total sunt vizate 42 de aplicatii Disney, iar cazul ajunge la un tribunal din SUA.

Disney, care recent a anuntat ca isi va retrage continutul de pe Netflix pentru a-si crea propriul serviciu de video streaming, a fost chemata in fata unei instante din California, unde este acuzata ca aplicatiile sale colectioneaza informatii despre copii, care sunt apoi vandute firmelor de advertising. Concret, aplicatiile companiei includ componente software specializate in urmarirea si colectionarea datelor despre comportamentul online al utilizatorilor. Chiar daca este o tehnica folosita des folosita de dezvoltatorii IT, cei mici folosesc telefoanele sau tabletele in special pentru jocuri si devin vulnerabili pentru aceste aplicatii. Comportamentul celor de la Disney contravine COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), o lege adoptata de Congresul american in 1999 pentru a proteja intimitatea online a copiilor, conform careia colectarea datelor in cazul copiilor cu varste mai mici de 13 ani nu se poate face decat cu acordul parintilor. Intr-un comunicat oficial, Disney neaga ca aplicatiile sale ar incalca COPPA si spune ca este vorba de neintelegerea reglementarilor legale din partea reclamantului. Walt Disney Company nu este la prima abatere de acest gen: in 2011 filiala sa Playdom a fost amendata cu 3 milioane de dolari pentru acuzatii similare.