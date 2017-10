Comisia SRI strange surubul

Parlamentul a modificat regulamentul Comisiei SRI astfel incat orice persoana chemata la audieri sa fie obligata sa se prezinte iar SRI-ul sa raspunda in maximum 7 zile la solicitarile alesilor.

Altfel spus, nimeni nu mai poate declina invitatiile facute de Comisia SRI. In plus, nici SRI nu o va putea lungi mai mult de o saptamana cu raspunsurile asteptate de parlamentari. Iar pentru a fi siguri ca SRI-istii nu le vor trage clapa, parlamentarii au trecut in noul Regulament obligatia Serviciului de a le ”raspunde motivat” in perioada de sapte zile daca doreste totusi prelungirea termenului de raspuns la intrebarile adresate de Comisie. Ca dovada ca nu glumesc si sunt decisi sa audieze grabnic pe toate cele 65 de persoane trecute pe lista facuta cadou Comisiei de catre fostul colonel SRI Daniel Dragomir, parlamentarii au cerut Administratiei Penitenciarelor sa-l aduca, ieri, pe Ovidiu Putura – fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, condamnat la cinci ani de inchisoare. Ceea ce s-a si intamplat, Putura fiind adus la Parlament sub escorta. Dornici ”sa dezvolte” subiectele discutate in Comisie, parlamentarii au modificat si prevederea care stabilea ca sedintele au caracter de informatii clasificate. ”Vom introduce un text in care spunem ca toate sedintele se desfasoara cu respectarea prevederii Legii 182 – legea informatiilor clasificate. In sensul ca, daca nu facem referire la discutii sau informatii care sunt cu caracter secret, stric secret, secret de serviciu sau secret de stat, sunt lucruri pe care le putem dezvolta, comunica in cadrul Comisiei”, a explicat Claudiu Manda.