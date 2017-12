Comisia speciala: Inspectia Judiciara ramane in cadrul CSM

Decizie neasteptata in cadrul forului parlamentar condus de Florin Iordache.

Varianta scoaterii Inspectiei Judiciare (IJ) din subordinea CMS-ului si transformarea institutiei intr-una independenta, cum figura in prima faza initiativa de modificare a legii privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (legea 3017/2004), a picat.

Marti dupa-amiaza, reprezentantii Comsiei speciale privind legile Justitiei au stabilit ca IJ-ul va ramane “o structura cu personalitate juridica” in cadrul CSM-ului. Si ca seful acestui for va fi un judecator, numit de Consiliu, in baza unui concurs.