Comisia Europeana a publicat Raportul MCV

Cel mai recent raport MCV publicat de Comisia Europeana a ajuns in atentia opiniei publice miercuri in jurul orei 11.

Sunt analizate si progresele inregistrate in privinta aplicarii celor 12 recomandari formulate din directia forului european, in ianuarie acest an, cand au fost formulat precedentul raport MCV.

“Provocarile la adresa independentei sistemului judiciar reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare”, se mai arata in raportul in cauza.

Va amintim ca Mecanismul de Cooperare si Verificare a fost instituit in 2007, an in care Romania a aderat la marea familie europeana.