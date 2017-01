Comandamente de iarna, dupa atentionarile meteorologilor

In timp ce bucurestenii, dar si locuitorii celorlalte 11 judete aflate sub incidenta avertizarii COD PORTOCALIU de viscol se gandesc cu groaza deja la orele care vor veni si la efectele vremii rele, autoritatile par decise sa nu astepte sa se inrautateasca vremea, pana sa decida ce masuri se impun, in concordanta cu informatiile primite de la specialistii in meteorologie.

Alertele de vreme rea emise de meteorologi i-au facut pe mai-marii municipalitatii, dar si pe cei doi noua conducere a Ministerului de Interne sa convoace sedinte, prin care sa se dispuna primele masuri, menite sa nu lase ceea ce se anunta a fi furia naturii sa ii prinda nepregatiti.

O prima astfel de sedinta, mai exact un Comitet National pentru Situatii Speciale de Urgenta a fost convocat la MAI. Astfel ca noua sefa a Ministerului de Interne a va conduce o reuniune chiar in prima zi de cand a preluat, oficial, prerogativele mandatului. Din cate s-a anuntat din directia institutiei, sedinta urmeaza sa inceapa la ora 15.

Potrivit televiziunilor de stiri, un astfel de comandament de iarna ar urma sa se desfasoare, tot in aceasta dupa-amiaza, si la Primaria Capitalei.

Detalii despre vestile de la meteorologi, cu privire la inrautatirea vremii, gasiti AICI.

loading...