Colosii IT din SUA ascund 1.300 de miliarde de dolari de fiscul lui Trump

Marile companii IT din America produc munti de bani, dar majoritatea sumelor sunt tinute departe de mana fiscului de peste Ocean. Evident, ca sa nu fie taxate.

Numai Apple, Google si Microsoft au ajuns sa aiba o rezerva de lichiditati de 464 de miliarde de dolari, asa cum arata un raport al agentiei Moody’s. Apple detine prima pozitie in acest clasament, cu peste 246 de miliarde de dolari plasati deoparte, top 5 fiind completat de Microsoft (131 miliarde), Alphabet-Google (88 de miliarde, Cisco (71 de miliarde) si Oracle (58 de miliarde de dolari). In total, companiile IT americane intrate in vizorul analistilor Moody’s au pus deoparte 1.840 miliarde dolari, aproxiomativ 70% din suma (1,300 miliarde USD) fiind pastrata in conturi in afara tarii. Analiza Moody’s considera aceasta situatie ca un efect al politicii de taxare a corporatiilor in SUA. Steve Mnuchin, secretarul Trezoreriei americane intelege manevra colosilor din IT: “De ce si-ar aduce banii in tara si sa inceapa sa plateasca taxe?”. Cu toatea acestea, rezervele de lichiditati nu sunt folosite insa asa cum ar trebui, investitiile facute de toate companiile americane in cursul lui 2016 fiind in scadere cu 18 procente fata de anul precedent, mai arata analiza Moody’s.