Colegii doneaza sange pentru politistul sucevean lovit cu sabia

In timp ce medicii de la Spitalul de Urgenta “Nicolae Oblu” din Iasi fac tot ce pot pentru a-l ajuta pe Ciprian, tanarul politist de la Actiuni Speciale ranit grav, deunazi, la cap si la brat, dupa ce a fost lovit cu o sabie, in timpul unei actiuni desfasurate in Radauti, colegii se roaga pentru sanatatea lui.

Si, tot din dorinta de a fi de ajutor, au donat lichid vital, astfel incat, la nevoie, politistul ranit – aflat la Terapie Intensiva – sa poata primi sange. “Ciprian a depasit noaptea cu bine. O parte dintre colegii nostri au donat deja sange, pentru a fi in rezerva spitalului, pentru orice eventualitate, iar altii vor merge in aceasta dimineata catre centrele specializate. Multumim tuturor pentru gandurile bune adresate lui Ciprian”, transmit reprezentantii Politiei Romane, via Facebook.

Deunazi, la spitalul la care se afla politistul ranit a ajuns si ministrul de Interne, Carmen Dan, care a vorbit cu specialistii care il au in grija pe Ciprian Sfichi.