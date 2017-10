#Colectiv, doi ani de nesimtire. Criminalii dorm in Parlament…

Ieri s-au implinit doi ani de cand tragedia din clubul Colectiv a zguduit Romania. Tributul cerut de cele 163 de secunde de foc a fost groaznic: 64 de morti, 186 de raniti. In urma acestei catastrofe, guvernul Ponta pleca din Palatul Victoria. Doi ani mai tarziu, contextul in care o noua asemenea drama s-ar putea produce nu s-a scchimbat deloc. Poate e chiar mai rau!

Chinurile celor arsi nu pot fi imaginate de niciun om sanatos. Oricate cuvinte ai incerca sa folosesti, acestea raman o mizerabila insiruire de litere fara nicio insemnatate in fata acelor dureri insurmontabile. Dar, iata ca au trecut doi ani de la uriasa tragedie botezata, cinic, dupa clubul care s-a facut scrum, Colectiv. Dupa un asemenea cutremur, acum sistemul medical este gata, zi sau noapte, sa faca mai multe si mai bune, ai fi tentat sa crezi. Ei bine, nu. Treaba e la fel daca nu mai proasta. De ce mai proasta? Pai , tineti minte ca un mare numar de tineri au pierit dupa ce au contactat infectii nosocomiale. Conform unui raport din 2016, in ultimii cinci ani, au fost inregistrate peste 57.000 de cazuri de infectii intraspitalicesti. Cele mai multe au fost inregistrate in Bucuresti – peste 12.000 de infectii. Topul este completat de judetele Iasi – peste 9.000 de infectii si Cluj, cu peste 7.000 de infectii. Acelasi raport nu spune ca infectiile nosocamiale s-au inmultit de la an la an, fiind o crestere constanta, astfel ca daca in 2010 au fost raportate 8.105 de cazuri, in 2014, numarul lor a ajuns la peste 10.600, iar in 2015, anul Colectiv, la 12.310. Probabil ca, in 2017, numarul sare de 15.000. Deci, e mai rau, nu-i asa? Exista, insa, si o explicatie: nu se umbla acolo unde trebuie pentru ca lucrurile sa se indrepte, macar pentru cazurile marilor arsi. Ca sa starpesti nosocomielele ai nevoie de substante care sa poata starpi bacteriile cu pricina. Dar, in Legea achizitiilor cu pricina se precizeaza clar drept criteriu de baza pretul de cumparare, care trebuie sa fie cel mai mic. Astfel, daca vine un producator d e dezinfectante din Gagauzia, cu o fabrica infiintata ieri, si iti ofera substanta respectiva cu un pret de 1 leu per litru, si daca se mai si jura, cu pixul pe hartie ca substanta lui face si drege, achizitorul o va cumpara pe aceea, ca asa il obliga legea, chiar daca are posibilitatea de a lua dezinfectante testate, de la companii celebre. Pentru ca aia mai ieftina e cea indicata a fi cumparata. Daca face altfel, semnatarul achizitiei risca se plece, cu bocceaua pe bat, la mititica. Si uite de aia creste, an de an, numarul de infectii nosocomiale. Ce ar trebui facut? Simplu: in loc sa doarma in papuci, membrii Comisiei de sanatate din Parlament, neputamd sa inchida ochii din cauza imaginilor grozaviei din Colectiv, sa redacteze un memorandum in care, in cazul unitatilor spitalicesti de arsi, achizitiile sa se faca dupa criteriul eficientei maxime. Caci criteriul de azi, cel mai mic pret, ucide. Si nimeni nu vrea sa fie criminal, nu-i asa, domnilor parlamentari?