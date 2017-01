Codul Portocaliu – prelungit, dar restrans pana la orele 23. Capitala, sub Cod galben

Desi in unele zone ale Bucurestilor continua sa fulguiasca la aceasta ora, se vede cu ochiul liber diferenta fata de orele trecute, cand ningea abundent, cu fulgi mari, iar Capitala se afla sub incidenta unui Cod portocaliu de viscol.

Chiar daca Bucurestiul se afla, asemeni altor judete aflate in Muntenia, Oltenia, precum si in Dobrogea, Muntenia si perimetrul Carpatilor de Curbura, sub umbrela unui Cod galben de ninsori, pana catre ora 23, alte judete inca se confrunta cu precipitatii mai abundente, motiv pentru care in cazul lor s-a prelungit avertizarea la nivel portocaliu. In acest ultim caz – de risc de viscol, se afla doar 8 judete mai putine comparativ cu situatia inregistrata pana la nivelul dupa-amiezii de vineri. Si anume Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea, Galati si Vrancea, unde, conform precizarilor ANM, ”viscolul va continua sa fie puternic, rafalele vantului vor atinge si temporar vor depasi 70…85 km/h, reducand vizibilitatea sub 50 m si troienind zapada”.

Asadar, chiar daca in unele zone s-au mai domolit, specialistii se asteapta ca ninsorile sa continue si in orele urmatoare, ba chiar si dupa ce expira aceste avertizari. Si spunem asta, in conditiile in care ANM-ul a emis un Cod galben si pentru ziua de sambata, mai exact valabil in intervalul 6 ianuarie, ora 23 – 7 ianuarie, ora 10, fiind anuntate vant cu intensificaru de circa 50-60 km/h, dar si ninsori mai slabe cantitativ ca pana acum, in Moldva, Dobrogea si zona Baraganului. Care sunt zonele cuprinse de acest ultim cod, vedeti pe harta atasata mai jos.

sursa foto: ANM

