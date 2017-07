Codrul nu mai este frate cu romanul

Romania nu are cum sa impadureasca doua milioane de hectare pana in 2035, asa cum prevede Codul Silvic. Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana spune ca, in prezent, abia daca se impaduresc 15 mii de hectare pe an. In ritmul acesta, ne vom atinge tinta peste 133 de ani. Evident, cu conditia sa nu se mai fure niciun bustean pana atunci.

In ultimii ani Romania a pierdut sute de mii de hectare de paduri din cauza defrisarilor ilegale si a retrocedarilor abuzive. Un rau pe care avem prea putine sanse sa-l mai vedem indreptat. Autoritatile au promis ca pana in 2035 vor impaduri doua milioane de hectare de teren. La o viteza de impadurire actuala de 15.000 de hectare pe an, Romania ar avea nevoie de 133 de ani. Statul se loveste acum de alta problema: proprietarii de terenuri nu vor sa le impadureasca pentru ca ar avea de pierdut. Daca il lasa pentru faneata, primesc pana la 400 de euro pe hectar. Ultimele cifre arata ca in prezent se taie ilegal 400.000 de metri cubi pe an. Situatia s-ar putea agrava in conditiile in care aplicatia „Radarul padurii” e blocata in chestiuni birocratice. Pana in 2013, am pierdut 8,8 milioane de metri cubi de lemn. Practic, in ultimii 20 de ani s-a taiat ilegal lemn de cinci miliarde de euro. In prezent, exportam 300.000 de metri cubi de lemn si importam de aproape 7 ori mai mult.