Codrin Stefanescu si-a dat iubita si copilul afara din casa

Se pare ca secretarul general adjunct al PSD ar fi dat-o afara din casa pe iubita sa, impreuna cu mama acesteia si cu copilul, a declarat o sursa de incredere din anturajul fostului cuplu.

De altfel, Stefanescu a postat un mesaj pe Facebook la sfarsitul saptamanii trecute in care scria ca s-a despartit de Alice Constantinica. “Intr-adevar, Alice s-a despartit de Codrin Stefanescu, dar nu a considerat necesar sa faca public acest lucru, fiind viata ei privata. Dupa despartire, in timp ce se afla in vacanta alaturi de fiul lor Radu si de mama sa, domnul Stefanescu i-a evacuat din casa fara a-i instiinta in prealabil si a schimbat yalele, pentru a nu mai avea acces. Ei inca locuiau acolo la momentul plecarii din tara. Si il asteptau sa vina in Franta, unde se aflau, pentru a sarbatori ziua lui Raducu”, ar fi declarat un amic. Aceeasi sursa spune ca acesta nu este prima data cand Codrin Stefanescu ar fi vrut sa o de afara din casa pe iubita, s-ar mai fi intamplat si cu alta ocazie, dar in cele din urma situatia s-a linistit. Relatia dintre acestia a inceput sa se destrame in momentul in care Codrin Stefanescu ar fi fost prins cu doua secretare de la partid, intr-o postura destul de intima.