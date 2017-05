Codin Maticiuc nu mai e VIP!

Ce sa vezi, in Mamaia, la Loft, nu se mai premiaza orice gorobete care are 1.000 de coco de aruncat ca sa vada pocnitorile momentului ca e loc de supt ceva-ceva.

Codin Maticiuc, baiat de bani gata si autorul unei carti unde de baza este miscarea de biela-manivela care la origine era menita reproducerii, a luat-o in freza fix in locatia de fite maxime, Loft din Mamaia. Omul o povesteste chiar el, pe pagina lui de Facebook. Cica ajunge, sambata, in Loft, dar vrea s-o arda low-profile, sa nu sara-n ochii nimanui, sa nu se dea prea rotund, ma rog, sa nu iasa in fata, si comanda “Tarla, la sticla mica, 20 de bucati, 150 lei per buc”. Ii atrage atentia chelnerului sa nu vina cu roaba si nici artificii sa nu puna-n frapiere si nici vreo melodie ca sa se arunce reflectoarele pe corpu-i maiastru. Acelasi chelner ii spune ca pentru un douaj de secunde de “Piratii din Caraibe” e musai ca nota sa sara de 2.000 de euroi, iar pentru melodia de la “Champions League”, e musai sa lasi vreo 5.000… Cutremurat de ralitatea cea dura, Maticiuc intreaba cine arunca cu atatia bani. Raspunsul e pe masura: “indieni, elvetieni, si 2-3 arabi cu pasaport francez. Romanii gata, abia au rezistat la criza. DNA-ul le-a dat lovitura de gratie”. Vedeti, asa se face curat si dispare mocangeala de pe planeta. Vrei sa te dai mare cu o mie de coco, nu mai e loc. Alta data in banii astia plecai si cu vreo gurista la pachet. Gata, s-au ridicat standardele, acu’ pleaca adevaratii posesori de parale cu pocnitorile zilei, nu plevusca asta care se umfla-n tarate cersind o masa, la umbra, mai la ieftineala. Era Poponet a apus, la revedere! Regulile s-au schimbat si e musai sa fie respectate.