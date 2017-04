COD PORTOCALIU. Ploi, vant, dar si o racire accentuata a vremii si ninsori

In conditiile in care deja de cateva zeci de ore am observat ca vremea a schimbat complet foaia, iar precipitatiile si temperaturile sunt mai degraba specifice toamnei sau iernii, decat mijlocului celei de-a doua luni de primavara, vestile pe care meteorologii le-au comunicat marti la pranz nu sunt deloc linistitoare.

Si spunem acest lucru in conditiile in care au emis mai multe atentionari, doua dintre ele tip COD PORTOCALIU, ce vor intra in vigoare de miercuri dimineata incepand, de la ora 9. Prin intermediul acestei avertizari sunt anuntate ninsori abundente, viscol in zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului, rafalele putand sa depaseasca 80-100 km/h. Codul portocaliu va fi valabil pana la ora 18.

Insa tot de la ANM aflam ca sunt anuntate, in intervalul 19 aprilie orele 04-18, de aceasta data printr-un COD GALBEN, precipitatii in sud-vestul tarii, dar si la munte, in speta in Banat, Oltenia, vestul si nord-vestul Munteniei va ploua, iar in zona montana vor fi indeosebi ninsori – la peste 1400 de metri specialistii asteptandu-se sa se depuna un strat nou de zapada si sa apara viscolul.

O alta avertizare COD GALBEN va intra in vigoare la ora 18 si va ramane valabil pana vineri, 21 aprilie, la ora 10, perioada in care “temporar vor fi precipitatii mai ales in sudul, centrul si estul teritoriului, iar in dupa-amiaza zilei de joi (20 aprilie) si in noaptea de joi spre vineri (20/21 aprilie), aria acestora se va restrange catre est”. Rastimp in care la munte sunt anuntate alte ninsori. De asemenea, si vantul se asteapta sa fie simtit, in intervalul mentionat. Nu in ultimul rabd, meteorologii subliniaza ca “vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada in toate regiunile”.

De asemenea, in perioada 19 aprilie ora 18 – 21 aprilie ora 06, prin intermediul unui alt COD PORTOCALIU, sunt anuntate ninsori abundente si local viscolite in zona montana- in speta in Meridionali si Orientali, unde se asteapta sa apara un nou strat de zapada, dar si ca vantul sa viscleasca ninsoarea si sa reduca vizibilitatea.

foto: ANM