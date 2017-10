COD GALBEN nowcasting de vant

Chiar daca in Bucuresti vantul mai adie din cand in cand, tabloul fiind total diferit de cel din ziua precedenta, nu la fel stau lucrurile in toate zonele tarii.

In Dobrogea, mai precis in judetele Constanta si Tulcea, specialistii spun ca in orele urmatoare vantul va sufla, la rafala, cu peste 55-60 kilometri/ora. Atentionarea nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN de vant este valabila pana la ora 15.