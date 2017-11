COD GALBEN nowcasting. Ceata, pe final de zi

Fenomenul care si-a facut simtita prezenta, in unele zone din tara, la primele ore ale zilei revine in peisaj la orele serii de sambata.

Concret, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit, prin intermediul unei avertizari nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN de ceata, ca negura se va semnala, in intervalul 18-23, in judetele Olt si Dolj. Fenomenul meteo amintit va duce la scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat si sub pragul a 50 de metri.

Asadar, participantii la trafic – fie ca este vorba despre soferi fie despre pietoni – e bine sa aiba in vedere avertizarea de la ANM, cat sa evite orice eveniment rutier nedorit.