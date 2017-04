COD GALBEN de vreme rea. Avertizarea vizeaza si Capitala

Valul de vreme rea care s-a abatut asupra Romaniei de cateva zeci de ore deja va continua sa isi faca simtita prezenta cel putin pana vineri.

Asta rezulta din cele mai recente informatii date publicitatii din directia Administratiei Nationale de Meteorologie, miercuri la ora 16, prin intermediul mai multor avertizari de tip COD GALBEN si PORTOCALIU.

Una dintre acestea include si Bucurestiul. Este vorba despre o atentionare COD GALBEN, valabila chiar de miercuri de la ora 16 si pana joi dimineata, la ora 9. In tot acest interval, in mai multe zone din tara, colorate cu galben pe harta atasata, sunt asteptate ploi abundente, vant puternic – in special in est si sud-est, unde se vor produce rafale de 55-65 km/h, dar si ninsori la munte.

Mai precis, conform ANM, in Moldova, mare parte din Muntenia (inclusiv Capitala), dar si a Transilvaniei si a Maramuresului, precum si la munte si in zona nordica a Olteniei si Dobrogei sunt asteptate precipitatii insemnate, de peste 20-30 l.mp, posibil si de 50-60 l/mp – in zona Carpatilor Meridionali si Orientali.

La munte, in schimb, sunt anuntate noi ninsori, in timp ce in “Moldova, Transilvania si Maramures si trecator in zona deluroasa din sud, precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare”.