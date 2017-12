Cod galben de viscol pentru mai multe judete, pana la ora 20

Aceasta duminica se incheie cu un tablou specific iernii, in mai multe zone din tara, unde sunt asteptate ninsori si intensificari puternice ale vantului.

Drept urmare, specialistii de la ANM au emis cateva atentionari nowcasting COD GALBEN de vreme rea, valabile pana la ora 20.

O astfel de atentionare este valabila pentru zona montana a judetelor Cluj, Bistrita si Maramures. Meteorologii spun ca “se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor depasi 55…65 km/h; iar la altitudini de peste 1700 m intensificarile la rafala vor atinge si depasi 80…90 km/h” si ca va fi ninsoare viscolita, ce va duce la scaderea vizibilitatii.

O alta vizeaza zona montana a judetului Sibiu, unde ANM anunta ca “la peste 1700 m, intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 80-90 km/h, viscolind sau spulberand ninsoarea”.

Nu in ultimul rand, in zona de munte a judetelor Vrancea, Bacau, Neamt si Suceva se anunta, pana la ora 20, urmatoarele fenomene: “ninsori insotite de vant, cu viteze la rafala ce vor atinge 50-70 km/h, care vor determina scaderea vizibilitatii sub 100 m”, la altitudini mai mici precipitatii mixte, ce vor favoriza depuneri de polei. Totodata, meteorologii transmit ca viscolul “se va manifesta mai intens, la altitudini mai mari de 1700 m”.