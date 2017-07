COD GALBEN de ploi si descarcari electrice, pana vineri la pranz

Vestile despre vreme nu sunt tocmai imbucuratoare pentru cei care voiau ca ploile sa dispara compet din peisaj si sa lase loc cerului senin, specific lunii lui Cuptor.

Chiar daca noul COD GALBEN de ploi – o actualizare a avertizarii emise anterior – vizeaza doar sase judete din sud-estul tarii – zona Dobrogei, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca episoadele cu ploaie nu vor ocoli nici restul Moldovei si al Munteniei, inclusiv in zona Capitalei, dar si zona Carpatilor Orientali si Meridionali.

Actualul Cod Galben este valabil in perioada 27 iulie, ora 12 – 28 iulie, ora 12, iar specialistii spun ca in sud-estul Romaniei “instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si grindina”, si ca se asteapta ca sa existe situatii in care cantitatile de apa sa ajunga sa depaseasca 20-25 l/mp, posibil si dublu, adica 50-60 l/mp, insa doar pe arii restranse.

sursa foto: ANM