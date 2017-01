COD GALBEN. Ce anunta meteorologii pentru orele urmatoare!

Desi vorbim despre un fenomen care a aparut, cel putin la primele ore ale zilei, si la nivelul Capitalei, meteorologii avertizeaza, prin intermediul a doua atentionari nowcasting (cu efect imdiat-n.r) COD GALBEN, faptul ca in urmatoarele ore, pe raza a sapte judete din tara vantul va sufla cu putere.

In conditiile in care in anumite judete ninsorile au revenit, la fel si viscolul, fenomenele meteo ingreunand deja circulatia rutiera si ducand la anularea a sapte trenuri de calatori (DETALII AICI), intensificarile vor ajunge sa depaseasca 55 si chiar 65 km/h, pe raza judetului Tulcea, cel putin pana la ora 18, interval in care e posibil sa apara si ninsori slabe.

Totodata, in urmatoarele aproximativ cinci ore este valabila o alta avertizare nowcasting, emisa pentru zona de campie a judetului Buzau, pentru vestul judetului Braila, dar si pentru intreaga suprafata a judetelor Ilfov, Ialomita, Giurgiu si Teleorman. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca rafalele pot ajunge sa aiba viteze de 55-65 km/h. De asemenea, este posibil sa apara si ninsori, dar si ca zapada sa fie spulberata de intensificarile prognozate pentru cele sase judete din sudul si sud-estul tarii.

