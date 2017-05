Cocktailul Poopootov, noua arma a manifestantilor venezueleni

Dupa sase saptamani de manifestatii de protest contra guvernului lui Nicolas Maduro, opozantii au gasit arma secreta pentru a raspunde atacurilor cu gaze lacromogene ale politiei. ”Bombe” cu excremente umane.

Potrivit El Pais, noua arma a fost folosita de manifestantii din Los Teques, un oras situat la cativa kilometri de Caracas. Dupa ce au fost bombardati cu sticle in care se aflau excremente amestecate cu apa, unii membri ai fortelor de ordine (Garda nationala) au inceput sa vomite si sa faca pasul inapoi, spre satisfactia manifestantilor. Cocktailurile Poopootov au fost folosite si in San Cristobal, Merida, Valence si Caracas. Opozantii au aruncat in politie si ”bombe” cu vopsea, in special asupra vehiculelor, pentru a le reduce vizibilitatea soferilor. Confruntarile se succed in Venezuela de mai multe saptamani, in conditiile in care tara se confrunta cu o tripla criza: economica, energetica si politica, violente in cursul carora 38 de persoane au fost ucise si peste 750 ranite.

