Cocina din Parlament, revarsata in strada

Doar un orb nu vede ca USR alimenteaza miscarile de strada, cel putin in ultimele zile. Si, privind inapoi, nu ai cum sa nu ajungi la concluzia ca, incepand cu protestele impotriva Ordonantei 13, USR a fost cea care a coordonat politic tupeul manifestantilor, al caror singur tel era sa atace orice initiativa venita din partea PSD. Arata ca si cum cineva, de aici sau de aiurea, a numarat deja zilele partidului lui Liviu Dragnea si, periodic, tureaza motorul la maximum. Nimic nu este la intamplare, totul se desfasoara organizat. Pas cu pas.

Strada, actorul principal al unui circ pe cat de jalnic, pe atat de periculos, nu are initiative. Ea asteapta doar semnalele pentru a pune in practica ideile USR, exprimate colectiv sau pe cont propriu in Parlament.

PSD, mut ca pestele

Spectacolul de cea mai joasa speta oferit de Cosette Chichirau nu trebuie privit ca o intamplare nefericita. A fost o provocare bine gandita, cu efect garantat. Deputata USR si-a asumat rolul de victima care ataca prima, impresionand juriul. Curvele virgine din politica si presa aservita ei au sarit de fund in sus ca o petarda in noaptea de Anul Nou, infierand cu adanca manie proletara replicile senatorului Serban Nicolae. Bineinteles, toate provocarile deputatei, imediat de dinaintea conflicului, nu si-au mai gasit locul in transmisiile televizate si nici ziarele nu au mai scris despre ele. S-ar fi vazut limpede de la cine a plecat scandalul, iar asta nu mai ajuta USR in strategia mahalalei si Chichirau ar fi devenit mai ridicola decat este in mod oficial. Spuneam ca nu este o intamplare nefericita. Este consecinta unei tolerari a mitocaniei politice, a lipsei de reactie ferma a Coalitiei PSD-ALDE, de-a lungul timpului, la derapajele opozitiei. Parlamentul a ajuns scena protestelor cu pancarte, cu postere si lozinci, fara ca vreun chestor sa evacueze trupele de asalt, bine organizate. Teama PSD de nu a lua niciun fel de masuri este inexplicabila. Si de netolerat, in egala masura.

Mineriada USR

Strada a priceput semnalul si acum da raspunsuri pe masura. Nu ma refer, in mod special, la atacurile golanesti asupra unor nevinovati, dar, de cateva zile, internetul s-a umplut de mesaje care instiga la anarhie. Doar doua exemple: protestarii trebuie sa forteze intrarea in Parlament si sa-i arunce pe deputati si senatori in strada si, de asemena, sa dea buzna peste politicieni, in casele lor, sa-i scoata in strada si sa-i execute pe loc. In mod cert, e vorba numai de cei din PSD, caci USR este prietena cu PNL si inca mai are nevoie de parteneri pentru intretinerea atmosferei de razboi. Probabil ca singurul care nu se agita este Klaus Iohannis. Cred ca zambeste multumit de turnura pe care o iau lucrurile, caci, conform strategiilor dezvoltate de consilieri, singura forta pe care se va putea baza este multimea din strada. Aceeasi care i-a asigurat si succesul din 2014, intr-o actiune controlata de serviciile de informatii. Fraternizarea USR cu protestatarii nu mai mai trebuie demonstrata, este evidenta. Surprinzatoare ramane, insa, aceeasi lipsa de reactie. Altfel spus, deputatii si senatorii USR sunt platiti din banii nostri, si nu putini, pentru a se intretine amical cu anarhistii, iar puterea tace. Semn ca merge si asa. Ce mi-e cocina din Parlament, ce mi-e cea din strada?