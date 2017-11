Clasa politica se duce la fund ca bolovanul

Ultimul sondaj IRES arata ca romanii considera jalnica prestatia politica, atat la nivelul Puterii cat si al Opozitiei.

Rezultatele sondajului demonstreaza ca romanii s-au saturat in sfarsit de circ. Ca urmare, au pus pe aceeasi treapta cele doua tabere angajate in ”razboiul palatelor”, Presedintia si Guvernul – cotate cu 29% si 28%. Cum un scor la fel de modest, 27%, a primit si administratia publica, sondajul releva practic ca romanii nu mai vor replici acide si spumoase, ci doresc fapte. Iar responsabili de tot ce merge prost in tara sunt considerati a fi politicienii din moment ce acestia si parlamentarii au fost cotati cu doar 11% cota de incredere. Paradoxal este insa ca Parlamentul, ca institutie, a obtinut totusi cu sapte procente mai mult (18%) in comparatie cu alesii care il compun. Spre deosebire de colegii parlamentari, primarii au trecut mult mai onorabil testul, 37% dintre cetatenii care au participat la sondaj afirmand ca au incredere in edilii lor. Culmea este ca si procurorii stau binisor, in pofida scandalurilor care se tin lant in Justitie – au fost cotati cu 34%. Dincolo de diferentele inregistrate intre diverse institutii si categorii, sondajul IRES denota faptul ca majoritatea romanilor este nemultumita de modul in care este condusa si administrata tara si nu mai da doi bani pe maimutarelile politicienilor.