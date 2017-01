Circulatia feroviara, inca ingreunata de vremea rea. Zeci de trenuri anulate/cu intarzieri

Desi ninsorile s-au mai domolit fata de ziua precedenta, precipitatiile si viscolul lasand, insa, loc unui val de ger care afecteaza deja mare parte din tara, circulatia feroviara continua sa se desfasoare cu probleme.

Cele mai recente informatii facute publice din directia reprezentantilor CFR Calatori, la ora 15, indica faptul ca traficul feroviar se mentine adaptat la conditii de vreme rea pe raza a patru regionale – Bucuresti, Craiova, Constanta si Galati. Ca urmare, nu mai putin de 93 de trenuri au fost anulate, in cursul zilei de sambata, 7 ianuarie, ”pentru a facilita accesul utilajelor de interventie si pentru prevenirea unor situatii de nesiguranta pentru calatori”. LISTA este disponibila AICI. De asemenea, AICI gasiti informatii actualizare, oferite de Ministerul Transporturilor, si despre trenurile cu INTARZIERI.

Totodata, pe fondul conditiilor meteo rele – a gerului, a ninsorii si a viscolului – trenurile de pasageri ruleaza in conditii de iarna, drept urmare este posibil sa apara intarzieri – ca urmare a faptului ca in unele cazuri se ataseaza locomotive tip Diesel, iar in altele se circula cu viteza redusa.

Un alt aspect demn de a fi mentionat este acela ca daca in cursul zilei trecute au fost mari probleme in privinta circulatiei feroviare, pe ruta Bucuresti-Constanta si retur, oficialii CFR Calatori au anuntat ca sambata legatura pe aceasta relatie se face cu mai multe garnituri, cu plecare de la Gara de Nord, de la Gara Obor, dar si din gara din Constanta, informatii actualizate fiind disponibile pe site-ul CFR Calatori.

sursa foto: Facebook/CFR Calatori

