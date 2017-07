Circuitul evazionist incredibil organizat de Cornu

Dupa aproape opt ani de zile de la demararea cercetarilor penale, procurorii DIICOT Timisoara l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Georgica Cornu, acesta fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat statului roman a fost apreciat la peste 31 de milioane de lei. In uriasul mecanism evazionist, Cornu s-a folosit exclusiv de firmele tiganilor din Strehaia carora le-a promis diverse comisioane, dar nu le-a mai platit nimic. Procurorii au mai reusit sa-i mai puna lui Georgica Cornu sechestru pe 255 de euro si o bratara de 2 grame de aur.

Concret, procurorii il acuza pe Georgica Cornu de faptul ca in perioada 2007-2011, in calitate de administrator al SC Izometal SA Timisoara (devenita SC Izometal Magellan SRL), a organizat un circuit infractional cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor financiare. Cornu s-a folosit de o retea formata din peste 15 firme, marea lor majoritate din localitatea Strehaia, pentru a-si inregistra in contabilitatea SC Izometal Magellan SRL achizitii fictive de marfuri si servicii. Scopul era acela de micsorare a impozitului pe profit, dar si de incasare a TVA. Doar pe hartie, Cornu a cumparat cantitati enorme de materiale de constructii: nisip, piatra, var, ciment, teava, plase de sarma, electrozi, material geotextil, etc. Toate acestea proveneau de la doua firme din Strehaia, Metal Inox Export Import SRL si Metal Construct Import Export SRL, reprezentate de Mihai Zaharia. La randul lui, acesta le procura, evident, tot fictiv, de la alte firme detinute de rude sau apropiati. Imediat ce Cornu ii transfera in conturi banii pe marfurile livrate fictiv, Mihai Zaharia avea sarcina de a scoate respectivele sume si de a le returna, cash, lui Cornu. Pentru aceste servicii, Mihai Zaharia avea promisiunea unui comision de 1% din totalul sumelor tranzactionate. Se pare insa ca aceasta promisiune nu a mai fost onorata de Georgica Cornu.

„Afaceristii” din Strehaia, pacaliti de Cornu

Chemat la audieri, intermediarul din Strehaia, Mihai Zaharia, nu a avut nici o problema in a recunoaste si a dezvalui intregul mecanism evazionist pus la cale de Georgica Cornu. „Fiind audiat in calitate de martor, (..) numitul Mihai Zaharia a precizat ca livrarile de agregate minerale catre SC Izometal Magellan SRL sunt fictive, urmand sa incaseze de la Cornu Georgica un comision de 1% din valoarea facturilor de livrare emise dupa ce, in prealabil, incasa contravaloarea marfurilor, o retragea din conturile bancare ale celor doua societati comerciale din Strehaia si restituia lui Cornu Georgica sumele de bani astfel reciclate”, se arata in actele de urmarire penala. Desi „afaceristii” din Strehaia s-au tinut de cuvant, Georgica Cornu se pare ca i-a inselat. Cel putin asa reiese din ancheta procurorilor. Referindu-se la livrarile de rafturi metalice in valoare de 9,77 milioane de lei, „numitul Mihai Zaharia a precizat ca si aceste livrari sunt fictive si intrucat administratorul in drept, Mihai Daniel, cuscrul sau, era nemultumit ca societatea se inregistrase cu TVA de plata si impozit pe profit suplimentare, fara a realiza vreun interes pecuniar, a facut demersuri pe langa Cornu Georgica sa anuleze aceste facturi. Initial, Cornu Goergica a fost de acord sa storneze aceste facturi (…), dar ulterior s-a razgandit, motivand ca a scontat respectivele facturi la diverse institutii de credit in vederea obtinerii de credite bancare pentru firmele pe care le reprezenta”.

Modus operandi

In circuitul evazionist organizat de Georgica Cornu s-au folosit, arata procurorii DIICOT, peste 15 firme detinute sau controlate de romii din Strehaia: „Toate livrarile fictive de marfa ale societatilor SC Fadimet SRL, SC Colosal Com SRL Drobeta Turnu Severin, SC Recup Metal SRL, SC Fata Impex SRL, SC Santiliana Impex SRL Drobeta Turnu Severin, SC Alis Comprest SRL Strehaia, SC Dunca Grup Import Export SRL Strehaia, SC Speed John SRL Strehaia, SC Grup Star Import Export SRL Drobeta Turnu Severin, au fost inregistrate in contabilitatea SC Metal Inox Import Export SRL si livrate mai departe tot fictiv, catre SC Izometal Magellan SRL.” Drept dovada a faptului ca adevaratul organizator al schemei de fraudare a fost Georgica Cornu, procurorii au descoperit ca, periodic, intermediarul Mihai Zaharia era chemat la Timisoara, la sediul SC Izometal Magellan SRL, de unde primea facturi si avize de insotire a marfii gata completate. Mana dreapta a lui Cornu in aceste operatiuni a fost contabila Cozac Viorica. „Prin demersurile facute de catre inculpatii Cornu Georgica si Mihai Zaharia, cu sprijinul inculpatei Cozac Viorica Maria, au fost intocmite, in perioada 2007 – 2009, un numnar de 131 de facturi si 2494 de avize de insotire a marfii, din care rezulta in mod nereal ca bunurile achizitionate de catre SC Metal Inox Import Export SRL de la societatile furnizoare, au fost livrate catre SC Izometal Magellan SRL”, se arata in rechizitoriul procurorilor DIICOT. Conform acestora, suma totala a tranzactiilor s-a ridicat la peste 50 milioane lei.

Compensari fictive

Toate aceste tranzactii in suma de 50 de milioane de lei au fost folosite de Georgica Cornu pentru a stinge sau a acoperi scriptic datoriile pe care el, personal, le avea catre alte societati comerciale in urma retragerilor masive de bani in numerar din casierii. Firmele din Strehaia administrate de Mihai Zaharia au primit astfel creante de peste 15 milioane de lei. „SC Izometal – Magellan SRL a achitat prin compensare catre SC Metal Inox Import Export SRL; SC Metal Inox Import Export SRL a achitat prin compensare catre Cornu Georgica; Cornu Georgica a achitat prin compensare catre SC Confort Imobiliare SRL; SC Confort Imobiliare SRL a achitat prin compensare catre SC Izometal – Magellan SRL”, se arata in rechizitoriu. In urma acestor operatiuni, Georgica Cornu a reusit sa isi ascunda cea mai mare parte a bunurilor sale.

Sechestru de tot rasul

Desi statul a fost pagubit direct de Georgica Cornu cu peste 31 milioane de lei, marea izbanda a procurorilor a fost sa-i puna acestuia sub sechestru 255 euro, 10614 lei si o bratara de 2,34 grame din aur.

Culmea, desi toti romii din Strehaia implicati in tranzactiile fictive si-au recunoscut vinovatia, Georgica Cornu tot mai sustine ca a primit cu adevarat sutele de mii de tone de materiale de constructii. Singur impotriva zecilor de martori, printre care si fosti angajati de-ai sai, ce au confirmat caracterul fictiv al tranzactiilor de peste 50 de milioane de lei, Cornu isi apara acum libertatea in fata judecatorilor de la Tribunalul Timisoara.