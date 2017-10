Cipru, sufocat de gunoaiele turistilor

Insula mediteraneana a inregistrat 3, 18 milioane de turisti anul trecut, o cifra care va creste cu 8% in acest an. Expertii in mediu au pus autoritatile sub presiune, cerand dezvoltarea reciclarii deseurilor lasate de vizitatori.

In 2013, 79% din deseurile municipale din Cipru au ajuns la depozitele de gunoi (ultima cifra furnizata de Eurostat) cu mult peste media din UE care era de 28%. Boom-ul turistic ii obliga acum pe ciprioti la reciclarea deseurilor, o sarcina ce trebuie dusa in comun de catre specialistii de mediu si de turism.

Celebra statiune Ayia Napa vrea sa mearga si mai departe lansand, in primavara lui 2018, un sistem de colectare a deseurilor organice in hoteluri, instanland deja pubele de triere a deseurilor pe plaje. Creata ca un raspuns la legile UE de triaj a deseurilor, societatea Green Dot gestioneaza majoritatea operatiunilor de reciclare a deseurilor din Cipru (866.000 de locuitori permanenti), tratand 12 tone de deseuri pe zi. ”Am plecat de la zero, nu exista infrastructura si cultura a trierii gunoaielor”, a declarat directorul Green Dot, Andreas Andreou. Insa insula turistica nu recicleaza astazi decat 19% din propriile deseuri, departe de media UE de 44%, in ciuda eforturilor unor organizatii precum Cyprus Sustainable Tourism Initiative care i-a determinat pe hotelieri (dar si pe turisti) sa limiteze, spre exemplu, folosirea sticlelor din plastic.