Ciolos pune ”strada” la lucru

Vremea ”like”-urilor si a iesirilor romantice in strada a trecut, protestatarii trebuie acum sa puna osul la treaba, sustine fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos. Care spera evident ca ”strada” sa-i ofere un partid nou-nout, la cheie.

Disponibilizat dupa alegeri, Dacian Ciolos nu a reusit nici sa se insinueze in conducerea PNL si nici sa-l convinga pe Nicusor Dan sa-i cedeze sefia USR-ului. Iar odata ce Klaus Iohannis si-a gasit o alta marioneta liberala, numita Cristian Busoi, sansele de reintegrare profesionala ale lui Ciolos au scazut si mai mult. Asa stand lucrurile, floarea tehnocratiei bastinase si-a indreptat privirile spre protestatarii abonati la Piata Victoriei. Singurii care par sa mai creada inca in steaua fostului premier tehnocrat si care ii reproseaza acestuia lipsa de actiune si neimplicarea directa in politica noastra cea de toate zilele. Intuind oportunitatea, Ciolos a contraatacat somandu-i pe protestatari sa treaca de faza darii like-urilor pe Facebook si a iesirii in strada si sa-si ”canalizeze” nemultumirile in actiuni concrete. Cum ar fi aceea de a roboti ca negrii pe plantatie la punerea pe roate a unei formatiuni politice tocmai bune pentru a fi condusa si folosita de Dacian Ciolos, se subintelege.